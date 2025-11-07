Общество

Незаконные свалки на выявлены в Гдовском районе на сельхозугодьях

В августе Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора на земельном участке сельскохозяйственного назначения общей площадью 43,9 га, расположенном в Гдовском районе, провело контрольное мероприятие без взаимодействия с правообладателем в целях оценки соблюдения обязательных требований законодательства РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Установлено, что 85% общей площади участка зарастает сорной травянистой (борщевиком Сосновского, одуванчиком), более 40% - древесно-кустарниковой (береза, ель, клен, дуб, сосна, ива козья и др.) растительностью. Также на земельном участке на площади 0,0176 га были зафиксированы пять точечных свалок бытовых, строительных и древесных отходов (деревянные паллеты, шифер, бой кирпича, битая керамическая посуда, доски, гвозди, стеклянные банки и бутылки, ветки, сучья, бревна, ртутная лампа и др).

Кроме того, в рамках указанного мероприятия должностным лицом были отобраны пробы почвы с целью контроля загрязнения земель по химико-токсикологическим показателям. На основании проведенных исследований проб почвы установлено превышение предельно-допустимой концентрации (ПДК) кадмия, меди, мышьяка, цинка, свинца и никеля.

Таким образом, управлением Россельхознадзора установлено, что правообладателем земельного участка не обеспечивается проведение мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения и защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями, кустарниками и сорной растительностью, по защите земель от загрязнения, в том числе отходами производства и потребления.

По результатам контрольного (надзорного) мероприятия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований управлением Россельхознадзора правообладателю земельного участка выдано предписание об устранении выявленных нарушений земельного законодательства, исполнение которого находится на контроле ведомства.