Общество

Большинство респондентов ПЛН выступили против сокращения школьных каникул

Сокращать каникулы для школьников недопустимо, считают респонденты Псковской Ленты Новостей. Абсолютное большинство читателей (76%) выбрали отрицательный ответ: «дети должны отдыхать, ведь не даром эти каникулы введены». В опросе приняли участие 305 человек.

Значительно менее популярной оказалась идея сократить продолжительность отдыха. Всего 7,2% участников голосования поддержали ее, согласившись с мнением, что школьникам «нечего дома сидеть».

Еще 5,9% респондентов предложили альтернативу, заявив, что «нужно еще и для родителей каникулы ввести, пусть семьи проведут время вместе». Вариант «Меня все устраивает, зачем что-то менять?» собрал 8,5% голосов, а позиция «Мне все равно» оказалась наименее популярной — ее разделили лишь 2,3%.

Результаты демонстрируют консервативный подход большинства к вопросу школьного отдыха и убежденность в необходимости сохранения привычных перерывов в учебе.

