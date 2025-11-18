Общество

Урок мужества в спецназе: псковские школьники побывали в гостях у «Зубра»

На базе отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области прошел урок мужества для учеников шестого класса средней школы №12 имени Алексея Ширяева. Мероприятие состоялось в стенах, где служил и герой, чье имя носит учебное заведение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Шестиклассникам рассказали об истории создания отдела, его боевых задачах и традициях. Особое внимание уделили Герою России Алексею Ширяеву и кавалеру ордена Мужества Владиславу Байгатову. Оба бойца героически погибли при исполнении служебного долга в Чеченской республике в 2000 году.

В ходе урока мужества школьникам показали видеоролики о буднях бойцов спецназа, продемонстрировали современную экипировку и вооружение. Ребята также примерили снаряжение сотрудников и познакомились с устройством бронетранспортера, побывав внутри боевой машины.

Одним из самых ярких моментов стала показательная операция по освобождению заложника. Бойцы отработали слаженные действия при штурме, продемонстрировав профессиональное мастерство.