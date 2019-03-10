Спорт

Сотрудник регионального управления Росгвардии стал золотым призером турнира по плаванию

В Пскове в рамках спартакиады на первенство псковского регионального отделения всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» состоялись соревнования по плаванию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Росгвардии.

В командном зачете сборная управления Росгвардии по Псковской области области вошла в топ-5 лучших результатов.

В личном первенстве, среди спортсменов в возрастной группе старше 40 лет, на дистанции 50 метров 1 место завоевал сотрудник управления Росгвардии по Псковской области майор полиции Александр Смирнов.

Организаторы турнира вручили победителям и призерам почетные кубки, медали и грамоты.