Спорт

Великолукские самбисты получили медали в турнире памяти тренера Виктора Юлусова

Великолукские самбисты заняли призовые места в открытом детско-юношеском турнире памяти тренера Виктора Юлусова, 17 марта в Московской области, в Нахабино. Об этом сообщается на сайте sport60.ru.

От Великих Лук выступили воспитанники спортивной школы «Экспресс», под руководством тренера по самбо Симонова Андрея. По результатам соревнований, первое место в весовой категории до 45 килограммов завоевал Филипп Фатькин, второе - до 25 килограммов - Егор Пушаков, а второе - до 46 килограммов - Михаил Размыслович. Третье место - до 29 килограммов - Даниил Можаров, и третье место - до 46 килограммов - Кирилл Кашкин.