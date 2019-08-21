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Спорт

Президент ФТАР Максим Агапитов: Надо держаться за истину

04.09.2019 21:53|ПсковКомментариев: 0

В Пскове на днях прошло совещание руководителей региональных федераций тяжелой атлетики Северо-Западного федерального округа. В проектном офисе «Команды 2018» представители Санкт-Петербурга, Архангельской, Калининградской, Новгородской, Вологодской и Псковской областей обсуждали состояние дел в российской и международной тяжелой атлетике, а также вопросы взаимодействия российской тяжелой атлетики с РУСАДА. В совещании приняли участие президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов и генеральный секретарь ФТАР Александр Кишкин.

О том, чем живет сегодня тяжелая атлетика и как на фоне остальных регионов смотрится Федерация тяжелой атлетики Псковской области, Максим Агапитов рассказал в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

- Максим Октябринович, каково на сегодняшний день положение дел в Федерации тяжелой атлетики?

- Как вы знаете, российский спорт сегодня проходит достаточно серьезные испытания. Они связаны со скандалами, в том числе с крупной политикой, и все эти события не прошли мимо одного из ведущих видов спорта - тяжелой атлетики. По нему был нанесен мощный удар. Нельзя сказать, что он безоснователен. Много было допущено ошибок и упущений в системе, поэтому три года назад у нас прошли выборы нового руководства федерации, на которое была возложена сложная задача - провести модернизацию и ликвидировать недоработки, чтобы в будущем избежать ситуации, в которой мы оказались. Мы - я имею ввиду весь российский спорт и, конечно, тяжелую атлетику.

За эти три года нам предстояло пройти через серьезную турбуленцию, связанную с финансовыми и политическими проблемами, с урегулированием взаимоотношений, в том числе международных. Потому что во всем потоке информации, которая льется, много грязи и несправедливых, неправильных вещей. Поэтому удары, которые сегодня держит российский спорт, достаточно серьезны, и, конечно же, они легли и на наши плечи. При этом все должны понимать, что задача Федерации тяжелой атлетики - развивать и популяризировать этот вид спорта, а не заниматься юридическими вопросами и урегулированием споров. Но мы имеем то, что имеем. За три года обновленная федерация сделала очень большую работу и много трудилась. Выстроен мощный фундамент, который дает нам уверенность, что в будущем таких серьезных нарушений точно не будет. Как говорится, в семье не без урода, и понятно, что всегда найдется человек, который будет с чем-то не согласен и чем-то не доволен, в частности, нашей антидопинговой политикой. Думаю, все, кто сегодня недоволен политикой федерации (так называемая оппозиция) - это те, кто за старый режим, за старую культуру, за какую-то мутную воду, в которой можно ловить рыбу. А мы работаем прозрачно. За этот период мы искоренили все виды коррупции, которые только могли быть в федерации. У нас нет двойных стандартов, нет тренеров-«подснежников», которые сидят на ставках. Также федерация вышла из кризиса, хотя была финансовым банкротом. Сегодня мы участвуем во всех международных соревнованиях, и все медали, которые мы завоевываем, останутся в наших руках. Потому что выстроена новая антидопинговая политика, которая дает нам право так полагать.

Конечно же, мы не можем декларировать, что все великолепно и безоблачно. Все инструменты, доступные федерации, мы используем, но этого не всегда достаточно. Проблемы, связанные с мировой обстановкой, федерация своими ресурсами не решит. Здесь есть проблемы государственного уровня.

- Какие в целом проблемы стоят сегодня перед ФТАР? На решении каких задач сосредоточены ваши усилия, помимо борьбы с допингом?

- Я за 2,5 года объехал большую часть регионов России и потратил много времени и сил, чтобы понять реальную обстановку во всех уголках страны, и могу сказать, что вся материально-техническая база, которая есть в регионах, создана в середине прошлого века, и на ней пытается продолжать развиваться наша тяжелая атлетика. Судя по тому, что мы видим в регионах, в том числе в Пскове, это именно так. Конечно же, уровень зарплат специалистов высшей категории не позволяет этому виду спорта выживать. Поэтому, если мы эти две вещи в 21 веке не изменим, этот вид спорта окажется в сложных условиях. Многие наши специалисты уезжают на Запад, что, конечно же, больно. И это задача не уровня Федерации тяжелой атлетики. Это все-таки государственная задача.

Все, что в наших силах, мы делаем. И делаем даже больше, чем можем. В частности, одна из задач - плотно контактировать с регионами. Специфику нашей страны надо понимать. Это не Нидерланды, не Франция и не Германия и уж тем более не Люксембург. Конечно же, контактировать, навещать каждый регион, достаточно сложно, и наша задача - наладить дисциплину в голове, именно в руководящем органе навести порядок и выстроить фундаментальный орган, который будет пользоваться уважением и доверием со стороны регионов, которое, к сожалению, было утрачено в последние годы. Это задача не одного дня, но то, что мы уже сделали, дает понимание всем регионам, что каждый спортсмен и каждый тренер имеет равные права завоевать место в сборной и представлять нашу страну. Насколько спортсмен талантлив, насколько он грамотен, дисциплинирован и трудолюбив, настолько у него будут возможности быть в элите и представлять нашу страну на соревнованиях самого высокого уровня.

- Совещание в Пскове объединило представителей федерации из шести субъектов Северо-Западного федерального округа. Правильно я понимаю, что вы как раз и собрались, чтобы наладить внутреннюю коммуникацию в целях решения общих задач?

- Наша задача - контактировать близко и плотно, но, учитывая специфику нашей страны, это непросто. Поэтому наша задача в каждом федеральном округе найти лидера, который мог бы представлять там ФТАР, быстро получать и доносить там информацию. Это позволит упростить связь и более достоверно и понятно доносить информацию друг до друга. Мы проводим ежегодные конференции, встречаемся на соревнованиях, но понимать, насколько плоха или хороша ситуация в каждом регионе, будет проще, если мы сможем выстроить такую систему доверительных взаимоотношений. Мы все понимаем, что не объединив усилий, из этой ситуации не выбраться.

Совещания на уровне округа позволяют лучше узнать о проблемах - чем помочь регионам административно или материально, чтоб дать толчок для дальнейшего развития тяжелой атлетики, выяснить, в каких субъектах РФ существует система региональной помощи, чтобы началось движение. За эти годы многие регионы подостыли в плане активности, но, как известно, под лежачий камень вода не течет, и, в первую очередь, надо помогать тем, кто горит, проявляет энтузиазм, продолжает развивать спорт, несмотря на сложности.

- Как на фоне остальных регионов выглядит Псковская федерация тяжелой атлетики?

- Я был здесь впервые в 2016 году, зимой. Здесь не было зала для тяжелой атлетики, отсутствовали перспективы - фактически здесь ничего не было. После нашего визита мы поддержали местную федерацию, помогли им восстановить регистрацию, то есть как-то себя легализовать, и помогли с оборудованием. Здесь появилась школа, помост, есть тренера, какая-то поддержка администрации. Нельзя сказать, что здесь все великолепно, но появилась надежда, что здесь будет тяжелая атлетика. Тем более история богата, очень сильный, серьезный край. Он в начале пути, но по сравнению с тем, что было еще 2-3 года назад, есть движение вперед. Для нас это стратегически важный регион, как и остальные. Мы видим, что здесь есть перспективы и есть энтузиасты, в которых теплится желание, терпение и способность делать что-то для тяжелой атлетики.

- А сколько в целом по стране сейчас занимаются тяжелой атлетикой?

- Это сложно сказать с учетом того, что появились параллельные виды спорта. Некоторые из них и спортом-то назвать нельзя. Кроссфит, пауэрлифтинг, бодибилдинг - это все потрясающие вещи, но тяжелая атлетика - олимпийский вид спорта, имеет особый статус, соответственно и требования к нему предъявляются особые, в том числе антидопинговые. А все остальные виды спорта в этой ситуации не имеют должного контроля, и тут должно быть правильное понимание, что, развивая эти виды спорта, мы создаем допинговый офшор. То есть люди, которые по сути становятся зависимыми от допинга, уже не могут находиться в тяжелой атлетике и бегут туда. А там создаются такие массовые сообщества, куда Запад, крупные рекламные и спортивные американские компании, инвестируют деньги, и это подрывает фундаментальный вид спорта, который получается в загоне и выглядит бедно, хоть мы и стараемся это компенсировать, в том числе проводя на высоком уровне соревнования.

А там что происходит? Бесконтрольная подготовка спортсменов. Не берусь судить, но мы - специалисты и эксперты - видим, как это происходит. И если здесь у нас появляется какой-то порядок, то во всем мире происходит обратное. История ведь повторяется. Если вернуться в середину прошлого века, американская атлетика была одной из сильнейших федераций, и именно там, на Западе, появилось слово «допинг». И люди, попробовав такие препараты, поняли, что заниматься тяжелым трудом, изучая методику и технику - непростая вещь. Гораздо проще употреблять препараты, которые дают тебе возможность наращивать мышечную массу и просто ее качать, не сильно загружаясь методиками. А эффект выглядит совсем по-другому. Тот же Арнольд Шварценеггер мечтал быть похожим на Юрия Власова (прославленного штангиста - ред.) и поэтому начал заниматься тяжелой атлетикой, но когда появились более легкие пути достижения цели красиво выглядеть, Запад плюнул на этот вид спорта, и возник культуризм, который был такой же массовый, популяризировался во всем мире, но СССР грамотно идеологически его останавливал.

Естественно, время шло, эти препараты потихоньку проникли и в наш спорт - слабых людей хватает. Но это история. Сейчас Россию пытаются обвинить в том, что это она - злодей, но если посмотреть более глубоко, Россия основала этот вид спорта, развила его с научной и культурной точки зрения, а Запад привнес в него свою «лепту» - он его заразил. А теперь обвиняют Россию.

- Максим Октябринович, вы уже обозначили основные проблемы, мешающие развиваться тяжелой атлетике в российских регионах: низкие зарплаты, устаревшее оборудование. Есть ли у вас понимание, как эти проблемы можно решить? Может, за счет участия в каких-то федеральных целевых программах?

- С нашей стороны, что от нас зависит, мы делаем. Но за такой короткий период объять необъятное мы не можем. С одной стороны, 2,5 года - большой срок, но чтоб развернуть махину, в которой мы слишком долго находились, этого недостаточно. Сейчас, выстроив платформу, мы планируем приступить к разработке плана развития. Серьезного, глубокого плана развития до 2032 года, и с ним, заручившись поддержкой Минспорта, а также учитывая богатую историю развития вида спорта и менталитет человека, у нас нет шансов не развить его. При грамотном подходе. Именно этим путем мы идем. Москва не сразу строилась, поэтому нам нужно время, поддержка, и мы видим ее в лице Минспорта и видим готовность государства в лице президента страны, который много внимания обращает на спорт. И я верю, что обвинения, которые выдвигаются в адрес российского спорта, в конце концов, должны уйти в прошлое. Мы отчертили линию и начали новую эпоху тяжелой атлетики. Думаю, это всем заметно. В следующем году будем проводить чемпионат Европы, праздновать 135-летие российской тяжелой атлетики. Ну и Олимпийские игры. После всех турбуленций нам будет не просто представлять там Россию, но мы не оставляем надежды, потому что последние пробы за 2011, 2012, 2013, 2014 годы, переданные в ВАДА, дают им повод предъявлять претензии по поводу чистоты наших спортсменов в прошлом. Это, опять же, не задача ФТАР - заниматься расследованиями, но это наши спортсмены и наша история, а они на сегодняшний день, к сожалению, падают на наши плечи, и вместе того, чтобы заниматься прямыми обязанностями, мы вынуждены обороняться, защищаться от уколов со стороны оппозиции и тех, кто не понимает до конца всей этой системы.

В следующем году я буду отмечать 50-летие. Из них 40 лет я занимался тяжелой атлетикой. Для меня это не просто любимое занятие. Это моя жизнь, и она ею остается. Я был в ней ребенком и юношей, спортсменом и членом национальной сборной, стал чемпионом мира, заслуженным мастером спорта, и через все испытания, связанные с нашим видом спорта, прошел, как через огонь, воду и медные трубы. Я тот, кто все это испытал на своей шкуре, и это дает мне право говорить, что я понимаю, откуда растут ноги и в чем причина сложившейся ситуации. Кроме того, федерация собрала таких же людей, экспертов в спорте, которые прекрасно понимают ситуацию и видят пути выхода из нее.

Прежде всего, нам предстоит завоевать доверие, чтоб заручиться дальнейшей поддержкой, что, собственно говоря, и происходит. 2,5 года - не тот срок, который позволил бы нам полностью показать, что мы можем. Здесь, в Пскове, мы для того, чтобы пообщаться с регионами. Потому что информация не всегда доходит до них в достоверном виде. Хочется слушать и чтобы нас услышали в Северо-Западном округе.

- На каком уровне в целом сейчас, по вашему мнению, находится развитие тяжелой атлетики в России? Подъем, спад, стагнация?

- Момент, когда хочется развернуться и пойти в обратную сторону, связан с большими сложностями и перегрузками. Знаете, когда берешь штангу на грудь, чтоб поднять ее вверх, начинаешь приседать и мощно выталкивать ее вверх? Когда ты останавливаешься в момент приседа и начинаешь движение вверх - это самая большая нагрузка. Примерно в этом моменте мы и находимся. Вес уже пошел вверх, но это самое сложное, поэтому необходимо объединяться. Есть оппозиция, которая не согласна с таким подходом, сеет раскол, но, как известно, государство, в котором есть противоречие, долго не устоит. Поэтому наша задача - объединиться.

В советские времена тех, кто шел против официальных организаций или общих интересов, называли врагами народа, а сегодня - оппозицией. А по сути это те, кто раскалывает и ослабляет. Есть Федерация тяжелой атлетики России. Все остальное - клуб обманутых вкладчиков, которые ради своих интересов или интересов тех, кто их организовал, пытается дискредитировать вместо того, чтобы помочь. Это больно, потому что наша легкоатлетическая семья не такая уж большая. Но в ней есть такие люди, и скажу больше, они делятся на три категории: слабые, обманутые и введенные в заблуждение. Чтобы не оказаться ни в одной из этих команд, надо держаться за истину. Я ее обычно нахожу в Библии и стараюсь придерживаться. Как говорится, собака лает - караван идет. Мы делаем свою работу честно, добросовестно и без двойных стандартов.

Теги: #спорт #тяжелая атлетика
Источник: Псковская Лента Новостей
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