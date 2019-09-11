Спорт

В Пскове вручили знаки отличия ГТО

12 сентября в ДДТ состоялось вручение знаков отличия ВФСК «ГТО». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Детском оздоровительно-образовательном спортивном центре «Юность».

В награждении приняли участие посол ГТО в Псковской области Светлана Семенова и директор центра «Юность», руководитель Центра тестирования по городу Пскову Александр Камезин.

В первом полугодии 2019 года в сдаче нормативов ГТО в Пскове приняло участие 2400 человек. Из них выполнили нормативы на знак 534 человека: «золотой» - 87, «серебряный» - 282, «бронзовый» - 165.