Спорт

Псковичка выполнила норматив мастера спорта России по плаванию на соревнованиях в Казани

С 5 по 10 ноября в Казани во Дворце водных видов спорта проходил чемпионат России по плаванию. К участию в чемпионате были допущены спортсмены в составе сборных команд субъектов Российской Федерации, сформированных по итогам результатов, показанных на чемпионатах федеральных округов, чемпионатов городов Москвы и Санкт-Петербурга, прошедших с 8 по 11 октября, а также других официальных соревнований, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий на 2019 год в соответствии с критериями, установленными региональными федерациями плавания.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в школе по плаванию «Барс», в соревнованиях принимали участие мужчины не моложе 2004 года рождения, женщины не моложе 2006 года рождения по спортивной подготовленности не ниже КМС. Псковскую область представляли мастера спорта России Лина Салихова, Варвара Степанова и кандидат в мастера спорта Каролина Мордовцева.

Каролина Мордовцева впервые выполнила норматив мастера спорта России на дистанции 200 м на спине (2.17,60).