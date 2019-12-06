Спорт

Наиболее результативно на чемпионате Псковской области по плаванию выступила команда СШОР по плаванию «Барс»

5-7 декабря в бассейне спорткомплекса СШОР по плаванию «Барс» проводился чемпионат Псковской области по плаванию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в спортивной школе олимпийского резерва по плаванию «Барс», в соревнованиях приняли участие 206 спортсменов, в том числе представители Псковской области - команды СШОР по плаванию «Барс», ГБУ ДО ПО «ЦСП» (г. Псков) и ДЮСШ №3 «Олимпия» (г. Великие Луки), а также воспитанники СШ Кронштадского района Санкт-Петербурга и СДЮШОР первичной организации ОАО «Нафтан» Белхимпрофсоюза (г. Новополоцк, Республика Беларусь).

Согласно положению о соревнованиях к участию в них допускались спортсмены 2008 года рождения и старше, по уровню подготовленности не ниже I юношеского спортивного разряда по плаванию. Соревнования личные. Победители и призёры определялись по наименьшему времени, затраченному на преодоление дистанции.

Наиболее результативно выступила команда СШОР по плаванию «Барс». На пяти дистанциях первой стала мастер спорта России Каролина Мордовцева (100 м, 200 м, 400 м вольный стиль, 100 м и 200 м на спине).

На трех дистанциях стали победителями два псковских пловца: мастер спорта Андрей Селягин (100 м, 200 м на спине, 100 м комплексное плавание) и кандидат в мастера спорта Никита Трахов (100 м, 200 м, 400 м вольный стиль).

Дважды поднимались на высшую ступеньку пьедестала почета мастер спорта России Варвара Степанова (100 м, 200 м брасс), Ульяна Иванова (800 м, 1500 м вольный стиль), мастер спорта России Станислав Домиенко (100 м, 200 м брасс) и кандидаты в мастера спорта Артём Елбакиев (800 м, 1500 м вольный стиль) и Станислав Степанов (200 м, 400 м комплексное плавание).

Два воспитанника СШОР по плаванию «Барс» стали победителями в этих соревнованиях единожды. Это Леонид Фёдоров (100 м баттерфляй) и Семён Растопчин (200 м баттерфляй).

Порадовали своими выступлениями представительницы команды СШ Кронштадского района Санкт-Петербурга мастер спорта России Анастасия Медведева (три победы на дистанциях 100 м, 200 м, 400 м комплексное плавание) и кандидат в мастера спорта Марьяна Ланьшина (лучшие результаты на дистанциях 100 м и 200 м баттерфляй).

В ходе соревнований абсолютный рекорд Псковской области установила мастер спорта России Варвара Степанова на дистанции 100 м брасс (1.10,77). Рекорд Псковской области для возраста 15 лет на дистанции 100 м комплексное плавание установил мастер спорта России Андрей Селягин (результат - 58.61). Нормативы, установленные для присвоения спортивных разрядов, впервые выполнили 16 спортсменов СШОР по плаванию «Барс».