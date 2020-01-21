Спорт

Серебряный призер ОИ-2012 попался на допинге

Серебряный призер Олимпиады 2012 года, трехкратный чемпион мира по вольной борьбе Билял Махов уличен в употреблении запрещенного препарата. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили.

«13 января я получил документ от РУСАДА о том, что в пробе Махова был обнаружен запрещенный препарат - гормон роста. Я общался со спортсменом, он не отрицает этого факта и будет стараться объяснить его происхождение», - сказал собеседник агентства.

«Его супруга принимает целый комплекс препаратов, в который входит и тот, что был обнаружен и у Биляла ... Будем разбираться», - добавил президент федерации.

Махов выступает в вольной и греко-римской борьбе. Он является серебряным призером летней Олимпиады 2012 года и трехкратным чемпионом мира, а также серебряным и бронзовым призером мирового первенства по вольной борьбе в весовой категории до 120 кг. Также он имеет золотую медаль чемпионата Европы.

Как борец греко-римского стиля он дважды выигрывал бронзу чемпионатов мира.