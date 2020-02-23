Спорт

600 псковичей заявили о желании участвовать в сдаче норм ГТО

Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» будет проводиться в Пскове 3, 5 и 7 марта в 15.00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, заявлено около 600 участников.

Цель ГТО - развитие массового спорта, оздоровление и укрепление здоровья нации. Мероприятия организуют с 2014 года, с момента, когда в силу вступил соответствующий указ президента РФ. Как сообщил директор клуба «Юность» Александр Камедин, в Пскове в год проводится около 100 мероприятий спортивно-оздоровительного характера.

Организаторами выступают два центра тестирования ГТО: для школьников (с 6 лет) и студентов - детско-юношеский клуб физической подготовки «Юность», для взрослого населения - стадион «Машиностроитель». В связи с реконструкцией стадиона, мероприятия проходят на базе клуба «Юность» и иных спортсооружениях города в зависимости от специфики соревнований.

Для участия необходимо:

1. Зарегистрироваться на сайте www.gto.ru.

2. Получить уникальный ID- номер участника.

3. Получить медицинскую справку о том, что вам разрешено по состоянию здоровья сдавать нормативы.

4. Ознакомиться с графиком приёма нормативов, выбрать интересующее и прийти в назначенное место и время.

5. Получить знак отличия в торжественной обстановке..

В зависимости от возрастной ступени и пола для участников предусмотрены различные задания. Четыре основных вида испытаний обязательных для всех: бег на короткие и длинные дистанции, силовые упражнения (отжимания или подтягивания) и проверка гибкости. Также есть девять дополнительных испытаний по выбору, таких, как: прыжки в длину, плавание, стрельба, кросс на лыжах и так далее.

Напомним, что Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» это полноценная и нормативная основа физического воспитания страны. С каждым годом мероприятие набирает популярность в нашей стране и городе.