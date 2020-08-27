Спорт

Сдача стадиона «Машиностроитель» после реконструкции планируется на октябрь

Сдача стадиона «Машиностроитель» в Пскове после реконструкции планируется на октябрь. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной федерации футбола.

Сегодня, 27 августа, глава администрации города Александр Братчиков провел рабочее совещание на стадионе, проконтролировав ход его реконструкции. Вместе с ним объект посетили замлавы администрации Пскова Александр Коновалов, председатель городского спорткомитета Александр Гаврилов, директор стадиона Ольга Черкасова и представители подрядной организации, которая занимается реконструкцией стадиона.

Они оценили ход работ на главной и малой трибунах, на футбольном поле, в помещении под кафе, в многочисленных подтрибунных помещениях, в частности, фехтовального зала, вип-ложи, комментаторской кабины, а также гостиницы.

На сегодняшний день планируется, что сдача основных объектов по реконструкции псковского стадиона «Машиностроитель» состоится в октября 2020 года.