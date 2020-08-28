Спорт

Псковские шахматисты скорректировали план предстоящих соревнований

Исполнительный комитет Федерации шахмат Псковской области скорректировал план предстоящих соревнований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе спортивной федерации.

Участники комитета приняли решение, что в финале всероссийских соревнований «Белая Ладья» Псковская область участвовать не будет (планируется проводить при помощи интернета), поскольку до 31 августа не состоялся областной отбор.

Кроме того, не состоится первенство Псковской области 2020 года в лагере «Стремительный», так как соревнования среди несовершеннолетних в регионе запрещены до 31 декабря.

В связи с введением ограничений на проведение соревнований в регионе, учитывая невозможность проведения отборочных состязаний, в Первенстве Северо-Западного федерального округа 2020 года юные спортсмены из Псковской области участвовать не будут.

Все детские соревнования до конца года исполнительный комитет решил отменить в соответствии с указом губернатора.

Остальные соревнования, включая чемпионат области по блицу имени А. Д. Петрова, разрешено проводить с ограничением количества участников до 25 спортсменов в возрасте старше 18 лет.

Принятие решений по месту проведения соревнований отложили до 30 сентября.