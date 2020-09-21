Спорт

Нормативы комплекса ГТО сдали осужденные в Себежском районе

Нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) сдали осужденные исправительной колонии №6 в поселке Сосный Бор Себежского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Перед началом тестирования все осужденные прошли медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. Всего в мероприятии приняли участие 60 осужденных, которых по правилам проведения соревнований разделили на несколько возрастных групп: от 18 до 29 лет, от 30 до 39 лет, от 40 до 49 лет.

В зависимости от количества полных лет испытуемые выполняли нормативы комплекса ГТО по следующим видам: бег на 30 м, наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжки в длину с места толчком двумя ногами, подтягивание из виса на высокой перекладине, поднятие туловища из положения лежа на спине.

По словам представителей администрации ИК-6, все участники показали неплохие результаты. Осужденные, успешно сдавшие предварительные испытания ГТО, смогут принять участие в дальнейшей сдаче нормативов на право ношения значка ГТО уже с привлечением в качестве судейской бригады представителей регионального комитета по спорту.