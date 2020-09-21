Спорт

Чемпионат по ловле рыбы спиннингом с лодок прошел в Усвятском районе

Шестой открытый чемпионат по ловле рыбы спиннингом с лодок состоялся в Усвятском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.

Соревнования прошли 27 сентября на озере Ужанье, они длились на протяжении пяти часов. В чемпионате участвовали 7 команд (14 участников) из Усвят, Невеля и Смоленска.

Победителем названа команда из Невеля, она же поймала самую крупную рыбу - щуку весом 2,8 кг. Серебряным призером стала команда «Якорь» из Усвят в составе Владимира Бородкина и Алексея Карпенко. Третье место у команды «Смоленск-Усвяты» в составе Валерия Сорокина и Александра Иванова.