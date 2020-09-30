Спорт

Пскович выиграл четыре медали на чемпионате России по велоспорту среди глухих

Пскович Иван Макаров выиграл четыре медали на чемпионате России среди глухих по велоспорту-шоссе в Крыму. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области, многократный победитель Сурдлимпийских игр Иван Макаров подтвердил на соревновании звание лидера отечественного велоспорта среди спортсменов с проблемами слуха.

Макаров стал первым в гонке-критериуме на 40 км, взял «серебро» в групповой гонке на 100 км и индивидуальной гонке на 30 км, а также поднялся на третью ступень пьедестала в спринте. В битве за первые места ему противостоял Дмитрий Розанов, выступающий за Московскую область.

Иван Макаров является воспитанником заслуженного тренера России Александра Филиппова. «К чемпионату в Севастополе спортсмены подошли фактически после полугодового простоя без соревнований, держали в тонусе себя исключительно на тренировках. В этом плане и мы, и соперники были равны между собой. Тот, кто серьезнее отнесся к тренировкам, тот и оказался выше», - пояснил Филиппов.

Чемпионат России являлся официальным отбором к чемпионату Европы, который состоится в следующем апреле в Турции.