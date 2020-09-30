Спорт

Псковичи победили на чемпионате России по ориентированию среди инвалидов

Псковичи заняли призовые места на чемпионате России по спортивному ориентированию среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата в Липецке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации спортивного ориентирования Псковской области.

«Первый день соревнований сборной Псковской области принес золотую и серебреную медали, - отметили в федерации. - Среди мужчин первое место занял Эдуард Огинский, среди женщин второй финишировала Марина Борисенкова».

Соревнования продлятся еще два дня. «Пожелаем успеха нашей сборной!» - добавили в федерации.