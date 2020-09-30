Спорт

Псковские боксеры вернулись с призовыми местами с чемпионата СЗФО

Псковичи вернулись с призовыми местами с чемпионата Северо-Западного федерального округа по боксу среди мужчин и женщин.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации бокса, соревнования прошли в Петрозаводске и объединили 75 участников из разных регионов СЗФО. Псковский регион на чемпионате представляло семеро боксеров.

Глеб Голик и Татьяна Шатаилова (Козырева) завоевали по итогам соревнований первое место. Артур Кулаков, Дмитрий Муратов и Мурат Юлдашев стали третьими.

Кроме того, решением судейской коллегии Глеб Голик награжден призомом за лучшую «Технико-тактическую подготовку» в чемпионате СЗФО по боксу среди мужчин.