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25 псковских дзюдоистов поучаствуют в чемпионате и первенстве СЗФО

06.10.2020 10:18|ПсковКомментариев: 0

Сборная Псковской области, состоящая из 25 дзюдоистов, примет участие в первенстве Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди спортсменов до 18 лет и до 21 года. Также псковичи поучаствуют в чемпионате СЗФО среди мужчин и женщин, сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе единоборств «Отечество - Псковская область».

Соревнования пройдут в городе Череповце Вологодской области с 8 по 12 октября.

«Сильнейшие спортсмены из разных федеральных округов в течение нескольких дней будут соревноваться за право участия в чемпионате России по дзюдо. В сборную Псковской области вошли 25 лучших дзюдоистов, которые с гордостью будут представлять наш регион на соревнованиях. Пожелаем удачи и уверенной победы нашим ребятам», - отметили в клубе.

Теги: #спорт #дзюдо #соревнования
Источник: Псковская Лента Новостей
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