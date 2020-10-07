Спорт

Общефизическую подготовку лыжников проверят на соревнованиях в Островском районе

В островской деревне Смоленка организуют чемпионат и первенство Псковской области по общефизической подготовке среди лыжников, традиционные командные соревнования по кроссу среди 5-6 классов школ Псковской области на призы олимпийского чемпиона Михаила Иванова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Чемпионат и первенство Псковской области по общефизической подготовке среди лыжников-гонщиков проведут 17-18 октября.

А 21 октября состоятся традиционные командные соревнования по кроссу среди школьников на призы олимпийского чемпиона Михаила Иванова.