Спорт

Тренировки в псковском Воркаут центре начинаются с 12 октября

Псковский Воркаут центр открывает набор для всех желающих с 12 октября. Как сообщается в группе спортивного движения Street Workout Pskov «ВКонтакте», тренировки будут проходить три раза в неделю по различным направлениям воркаута: Streetworkout, Gimbarr, Gettoworkout, Freestayle, Streetlifting, Calisthenics.

Переодичность и время тренировок :

понедельник - с 21.00 до 22.30.

среда - с 21.00 до 22.30

пятница - с 21.00 до 22.30.

Вместе со спортивным воркаут движением можно будет пройти курс физической подготовки и научиться элементам и трюкам на уличной площадке.

Тренировки можно посещать с 7 лет.

Воркаут Центр располагается в клубе «Суперфитнес» (Рижский проспект, 16, 4 этаж).