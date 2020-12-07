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Псковские спортсмены заняли призовые места на Кубке России по джиу-джитсу

14.12.2020 17:12|ПсковКомментариев: 0

Псковские спортсмены приняли участие в Кубке России по джиу-джитсу, который прошел в Рязани. Об этом Псковской Ленте Новостей  сообщили в академии джиу-джитсу «Dragon's Den Pskov».

В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены из разных регионов России. В разделе не-ваза среди мужчин финалистом и серебряным призером стал Михаил Кольцов, он отличился в весовой категории свыше 94 килограмм.

Третье место заняла представительница города Пскова Татьяна Клименко, она боролась за победу в весовой категории до 63 килограмм. На втором месте оказалась Анна Шумейко, она участвовала в состязаниях в весовой категории до 70 килограмм. 

Псковские спортсмены готовились к соревнованиям под руководством тренера академии Федором Шумейко.

Теги: #джиу-джитсу #спорт #соревнования
Источник: Псковская Лента Новостей
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