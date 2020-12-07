Спорт

Псковские спортсмены заняли призовые места на Кубке России по джиу-джитсу

Псковские спортсмены приняли участие в Кубке России по джиу-джитсу, который прошел в Рязани. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в академии джиу-джитсу «Dragon's Den Pskov».

В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены из разных регионов России. В разделе не-ваза среди мужчин финалистом и серебряным призером стал Михаил Кольцов, он отличился в весовой категории свыше 94 килограмм.

Третье место заняла представительница города Пскова Татьяна Клименко, она боролась за победу в весовой категории до 63 килограмм. На втором месте оказалась Анна Шумейко, она участвовала в состязаниях в весовой категории до 70 килограмм.

Псковские спортсмены готовились к соревнованиям под руководством тренера академии Федором Шумейко.