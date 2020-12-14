Спорт

Первый этап подготовки учителей «шахматного всеобуча» прошел в Опочке

Первый этап подготовки учителей «шахматного всеобуча» завершился в Опочке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной федерации шахмат.

Программу курсов разработали и утвердили Псковский институт повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО) и Федерация шахмат Псковской области. Финансирование курсов повышения квалификации учителей «шахматного всеобуча» в регионе, включая расходы на питание и проживание, осуществляется за счет Фонда президентских грантов. Ответственным за реализацию проекта на территории области назначен вице-президент областной федерации шахмат Сергей Арефьев.

Три группы в составе 36 педагогов организаций общего, начального и дошкольного, а также дополнительного образования, где реализуется или планируется проведение уроков шахмат, прошли трехдневные курсы повышения квалификации. Учебные мероприятия организовали при поддержке ректора ПОИПКРО Вячеслава Степанова и президента областной федерации шахмат Дмитрия Шахова, а провели под руководством директора опочецкой гимназии имени А. Д. Петрова, педагога высшей квалификационной категории Юрия Богашева. Лекции и практические занятия прошли на территории Всероссийского ресурсного центра шахматного образования, который функционирует при гимназии, их провели ведущие специалисты областной федерации шахмат и ПОИПКРО.

В период прохождения курсов повышения квалификации слушатели познакомились с организационно-правовыми и психолого-педагогическими основами преподавания шахмат в школах и детских садах, организациях дополнительного образования, с федеральным государственным стандартом образования нового поколения и методикой преподавания шахмат в начальной школе. По итогам курсов слушатели получат удостоверения государственного образца о повышении квалификации.

Федерация шахмат приглашает всех учителей, преподающих шахматы в школах, иных образовательных организациях и желающих пройти курсы повышения квалификации, направлять свои заявки в районные и городские органы управления образования для формирования сводного плана на 2021 год. Заявку можно отправить на электронную почту областной федерации шахмат.

Второй этап из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 планируется провести в весной 2021 года.

Первый этап подготовки учителей «шахматного всеобуча» прошел при поддержке председателя комитета по образованию Псковской области Александра Седунова и директора регионального центра шахматного образования и спорта Александра Шпака.