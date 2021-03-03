Спорт

Великолучанин завоевал «бронзу» на чемпионате мира по биатлону

Великолукский студент завоевал «бронзу» на чемпионате мира по биатлону. Об этом сообщается в официальной группе Великолукской государственной академии физической культуры в соцсети «ВКонтакте».

Фото: официальная группа ВЛГАФК в соцсети «ВКонтакте»

3 марта в австрийском Обертиллахе гонками преследования продолжился юниорский чемпионат мира по биатлону, где студент 4 курса великолукской академии Михаил Первушин завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на 12,5 км.

Накануне спортсмен занял третье место в спринтерской гонке на чемпионате мира среди юниоров, уточняется в сообщении.