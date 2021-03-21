Спорт

В Госдуме просят регламентировать сдачу ГТО школьниками с отклонениями по здоровью

В России предлагают разработать нормативы для участия школьников с отклонениями по здоровью во всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). Такое предложение группа депутатов Госдумы направила письмо в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из авторов обращения, члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольгу Павлову.

В письме отмечается, что с 2019 года люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью являются полноправными участниками комплекса ГТО и допускаются к выполнению тестовых норм. «Вместе с тем порядок участия обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья (отнесенных к подготовительной и специальной медицинским группам) в выполнении нормативов испытаний ВФСК ГТО не определен», - говорится в обращении.

Авторы документа указывают, что школьники подготовительной группы направляются к врачам спортивной медицины, которые не входят в состав школьного медперсонала, и допускаются к сдаче комплекса ГТО только после дополнительного медосмотра, порядок которого не установлен. «А для школьников специальных медицинских групп и вовсе действует запрет к участию в ГТО», - заметили парламентарии. В связи с этим депутаты просят премьера дать ряд поручений профильным министерствам с целью «устранения неравных социальных и образовательных условий для школьников с различным уровнем здоровья.

«Школьники специальных медицинских групп к участию в ГТО по-прежнему не допущены, в результате чего сложилась ситуация неравноправности социальных и образовательных условий для школьников с различным уровнем здоровья», - подчеркнула Ольга Павлова.

Депутат напомнила, что сдача нормативов ГТО позволяет школьникам получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. «Почему мы лишаем детей из спецмедгрупп этих возможностей? Необходимо определить подходы, необходимые для освоения предмета физической культуры данной категорией учащихся, и разработать нормативы к участию школьников и студентов специальных медицинских групп в комплексе ГТО. Комплексный подход к этому вопросу позволит сохранить и укрепить психофизическое здоровье учащихся и положительно скажется на динамике уровня здоровья подрастающего поколения», - считает Ольга Павлова.

Письмо также подписали первый замглавы комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, член комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Драчев и член комитета по охране здоровья Валерий Елыкомов.