Спорт

Псковский велосипедист победил на чемпионате Европы среди глухих

Псковский спортсмен одержал победу на чемпионате Европы по шоссейному велоспорту спорту глухих. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Центре спортивной подготовки.

28 марта в городе Аланья (Турция) спортсмен Центра спортивной подготовки, заслуженный мастер спорта России, член спортивной сборной команды России по спорту глухих Иван Макаров победил в дисциплине «шоссе — групповая гонка 106 км».

«Был зрелищный финиш, где Иван продемонстрировал силу воли и колоссальное желание победить», - рассказали в центре.

Видео: инстаграмм-аккаунт «Tiesfed»

С чемпионата Европы спортсмен возвращается с тремя медалями: золотой, серебряной и бронзовой.

«Все награды получены! Поздравляем Ивана и его тренера Александра Филиппова с высокими результатами!» - поздравил спортсмена в Центре спортивной подготовки.