Спорт

Александр Братчиков извинился за перенос сроков сдачи «Машиностроителя»

Глава администрации Пскова Александр Братчиков извинился за неоднократный перенос сроков сдачи обновленного стадиона «Машиностроитель». Эта тема обсуждалась 14 апреля во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Извиняюсь за то, что несколько раз переносили сроки открытия, продляли срок строительства. Очень тяжелый проект, слабо финансируемый. Деньги выделены по сметам, которые были представлены в 2017 году. Идет постоянное удорожание строительных материалов, объект получился очень тяжелым», - прокомментировал Александр Братчиков.

По его словам, задержка сдачи стадиона в эксплуатацию вызвана объективными обстоятельствами: «Не от того, что виноват подрядчик. Просто так ситуация сложилась». Сыграли свою роль пандемия и сложности с привлечением иностранной рабочей силы, удорожание стоимости строительства, пояснил глава администрации города.

На последнем совещании под председательством губернатора Михаила Ведерникова, с участием генподрядчика срок сдачи определен 1 июня. «К этому моменту все работы должны быть завершены, должно быть заключение соответствия работ, акт ввода в эксплуатацию. С этого момента на стадионе, надеюсь, будут заниматься дети», - сказал Александр Братчиков.

Самый трудоемкий из оставшихся видов работ - устройство зеленого покрытия с разметкой. Кроме того, нужно доделать пешеходные дорожки на улице Спортивной. Отдельный контракт заключен на ремонт дороги по улице Спортивной после замены сетей водопровода и ливневой канализации. По словам Александра Братчикова, в ближайшее время подрядчики по реконструкции стадиона и ремонту улицы Спортивной согласуют свои действия.

Реконструкция псковского стадиона «Машиностроитель» началась 1 сентября 2018 года. Объект обещали сдать к Международным Ганзейским дням Нового времени, которые прошли в Пскове в июле 2019 года. В составе работ: возведение административного здания, двух зрительских трибун с внутренними помещениями, установка искусственного футбольного поля с беговыми дорожками, устройство двух площадок под игровые виды спорта, обустройство парковки и общее благоустройство территории.