Спорт

Показательные выступления по вольтижировке прошли в Пскове

Показательные выступления воспитанников детской спортивной школы «‎Надежда» по вольтижировке прошли в Пскове 21 и 22 апреля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие провели в конном клубе «Возрождение» в Писковичах.

Вольтижировка - дисциплина конного спорта, в которой спортсмены выполняют программы, состоящие из гимнастических и акробатических упражнений на лошади, движущейся по кругу шагом или галопом. В Пскове этот вид спорта начал снова возрождаться после почти десятилетнего перерыва в 2019 году, когда тренер Надежда Антонова стала проводить занятия по вольтижировке на базе детской спортивной школы «‎Надежда». На данный момент на отделении вольтижировки в Пскове занимаются около 15 детей в возрасте до 15 лет.

«Сейчас псковская команда, которая выезжает на соревнования, состоит из пяти участниц, две девочки занимаются почти с самого открытия секции по вольтижировке в Пскове, а три другие — около двух лет», - рассказала представитель команды Вера Керножицкая.

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Показательные выступления команда проводит по приглашению. Так, на Масленицу спортсменки выступали в спортивно-конном клубе «Родина» в Пскове. А в марте также организовывали выступление в конном клубе «Возрождение» в Писковичах.

На лошади воспитанники спортивной школы выполняют такие упражнения, как ласточка, стойка на ногах, колесо, прыжок, мостик, вертикальный шпагат и другие.

«Команда у нас пока небольшая, потому что зачастую родители боятся оставлять детей в нашей секции по вольтижировке, поскольку считают, что это опасный вид спорта. Но какой вид спорта не опасен? Тем не менее, уже к осени в основную команду готовятся войти две новые участницы. Они занимаются в секции около полугода», - поделилась Вера Керножицкая.