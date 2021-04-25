Спорт

Пскович занял 3 место на турнире по кикбоксингу в Италии

Пскович получил медаль на международном турнире по кикбоксингу в Италии. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил депутат Псковской городской Думы, президент федерации кикбоксинга Псковской области Сергей Колосов.

Фото из архива

19-летний Данила Герасимов занял третье место на соревнованиях в Милане. Тренирует спортсмена преподаватель Александр Лоско.

Фото: Ольга Болдышева

Кроме того, в выходные завершились чемпионат и первенство России по кикбоксингу в дисциплине фулл-контакт. В соревнованиях в Красноярске принимали участие три спортсмена из Псковской области. «Бронзу» получили двое из них: великолучанин Никита Кунгурцев 2006 года рождения и пскович Александр Болдышев 2004 года рождения. Юношей тренируют Сергей Москалев и Иван Жаворонков.

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«Прошлая неделя была плодотворная в плане результатов. Мы довольны тем, что ребята так хорошо выступили. Поздравляем спортсменов и их тренеров!» - сказал президент федерации кикбоксинга Псковской области Сергей Колосов.

Фото: Ольга Болдышева