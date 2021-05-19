Спорт

Александр Козловский поможет организовать школу самбо в Дновском районе

Депутат Госдумы Александр Козловский поможет организовать школу самбо в Дновском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата.

С предложением посодействовать в восстановлении детской спортивной школы в Дновском районе к Александру Козловскому обратился один из сотрудников Локомотивного депо города Дно в ходе встречи с коллективом предприятия.

В качестве альтернативы Александр Козловский предложил одной из школ района стать участником всероссийского проекта «Самбо в школу», который на территории региона реализует клуб спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» при поддержке губернатора Михаила Ведерникова и регионального отделения партии «Единая Россия».

На сегодняшний день в районные школы уже передано свыше 30 борцовских ковров. На базе учреждений образования заработали залы для занятия самбо.

«Мы оснащаем школы современным борцовским ковром, выделяем средства на амуницию, а также проводим семинар для тренера, который будет работать с детьми», – отметил Александр Козловский. Депутат Госдумы выразил готовность оказать содействие в решении вопроса о восстановлении детской спортивной школы в районе.