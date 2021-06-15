Спорт

Воспитанники псковского центра «Патриот» стали призерами соревнований СЗФО

Воспитанники псковского военно-патриотического центра «Патриот» заняли призовые места на XXIII межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» в Вологодской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Соревнования проходили с 10 по 15 июня. В них приняли участие 16 команд из всех субъектов Северо-Западного федерального округа. На протяжении пяти дней участники выполняли различные задачи, связанные с преодолением полосы препятствий, комбинированной пожарной эстафеты, умением ориентироваться на местности, а также соревновались в силовых упражнениях и творческих конкурсах.

По результатам всех испытаний в младшей возрастной группе псковичи завоевали второе место. Третье место досталось команде из Мурманской области, победили представители Вологодской области.

В старшей возрастной группе у воспитанников центра «Патриот» третье место. На первом месте участники из Республики Коми, на втором — команда из Вологодской области.