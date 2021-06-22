Спорт

Соревнования по ориентированию прошли в честь юбилея Себежского нацпарка

Соревнования по спортивному ориентированию «Кубок национального парка "Себежский"», посвященные 25-летнему юбилею парка, состоялись 26 июня недалеко от деревни Илово. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Фото здесь и далее: газета «Призыв»

За победу боролись 119 спортсменов из разных регионов в 14 возрастных категориях от 10 до 60+ лет. «Кто-то завоевывал ее своей скоростью, а кто-то — вниманием, терпением и выносливостью. Такой вот вид спорта», - отметили организаторы.

Нацпарк благодарит дом детского творчества за идею и совместное проведение кубка, а всех спортсменов — за участие и бережное отношение к лесу.

«Надеемся, что такие соревнования станут традиционными и каждый год мы будем радоваться новым победам», - добавили в администрации парка.