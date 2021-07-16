Спорт

Соревнования по водному многоборью прошли в Псковской области

Соревнования по водному многоборью прошли в Псковской области в акватории реки Великой. Об этом сообщает районная газета «Гдовская заря».

Фото: газета «Гдовская заря»

«Спасатель — это универсальный солдат. Не зря у каждого из бойцов поисково-спасательного отряда Гдова в арсенале несколько специальностей: водолаз, газоспасатель, механик-водитель и другие. Любое мастерство нужно оттачивать, поэтому традиционными стали ежегодные соревнования по водолазному многоборью, которые проходят в областном центре уже второй год», - рассказали гдовские спасатели.

Отметим, что в 2020-м гдовичи были первыми, а в 2021 году переходящий кубок завоевал поисково-спасательный отряд из Пскова. Также в мероприятии приняли участие команды из Великих Лук.

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Нововведением этих соревнований стал затонувший автомобиль, который команда водолазов должна была поднять и спасти жизнь водителю-манекену, который там находился. Кроме того, спасатели проходили полосу препятствий на воде. Было и подводное ориентирование, когда на дне с помощью компаса необходимо было найти определенный объект при плохой видимости на глубине.

Судьи наблюдали за правильность выполнения заданий, а за соблюдение техники участники получали дополнительные баллы. Выигрывала этап команда, потратившая наименьшее время с учетом штрафных секунд.

Как обещают организаторы — главное управление МЧС России по Псковской области, осенью специалисты поисково-спасательного отряда региона покажут мастерство в ликвидации аварии техногенного характера.