Спорт

Александр Козловский проконтролировал ход строительства ФОКОТа в Дедовичах

В рамках рабочего визита в Дедовичский район депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский проконтролировал ход строительства ФОКОТа в Дедовичах. Спорткомплекс возводят в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата.

Стройплощадку Александр Козловский посетил в сопровождении главы Дедовичского района Геннадия Афанасьева.

«На сегодняшний день есть небольшая проблема с отставанием в 5 суток. Связано это с аномально высокими температурами. Нагоняем сроки», – рассказал представитель подрядной организации Юрий Кузьминов.

Александр Козловский отметил, что, безусловно, жаркая погода вносит коррективы в график. «Нужно строить работу с учетом этого фактора, чтобы наверстать отставание и успеть завершить работы по утрамбовке грунтов и засыпке основания, чтобы в случае ливней подрядчик не столкнулся с проблемами», - заметил он.

Юрий Кузьминов заверил, что подрядчик учел этот момент при перестройке графика работы из-за жары. Сейчас строители работают с 9 часов вечера и до 12 часов дня. Иначе – техника выходит из строя. На площадке задействовано 10 единиц техники, планируется увеличить ее количество.

Работы по строительству ФОКОТа стартовали в начале июня. В настоящее время на объекте готовится основание под спортивный объект, ожидается завоз порядка 2500 кубометров песка для засыпки второго слоя.

По проекту, общая площадь ФОКОТа составит порядка 8500 квадратных метров. Там оборудуют хоккейную коробку и беговые дорожки, планируют установить крытую трибуну на 100 мест и две контейнерные раздевалки. Строящийся спорткомплекс включает в себя также площадку для уличных тренажеров и воркаута, биотуалеты, в том числе для маломобильных граждан. Кроме того, запланировано возведение детской спортивной площадки и уличного комплекса тренажеров для маломобильной группы населения. Проект ФОКОТа предполагает и обустройство автомобильной и велопарковки.

Строительством дедовичского ФОКОТа занимается компания «Мир-Детям» из Санкт-Петербурга.