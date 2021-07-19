Спорт

Псковичи заняли призовые места на первенстве России по стрельбе из лука

Спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области заняли призовые места на первенстве России по стрельбе из лука в Орле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортподготовки.

В личном зачете мастер спорта России Егор Быстров занял второе место. В командном зачете мастер спорта России Екатерина Корнева, кандидат в мастера спорта Милана Мурзина также заняли вторые места.

«Поздравляем спортсменов и тренера Дмитрия Александровича Фазанова с призовыми местами!» - добавили в центре.