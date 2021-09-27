Спорт

Названы победители областных соревнований по кроссу среди студентов

Соревнования по кроссу в зачет двенадцатой областной спартакиады высших учебных заведений и двенадцатой областной спартакиады учреждений среднего профессионального образования прошли в Опочке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В мероприятии приняли участие 53 студента из трех вузов и четырех ссузов. Спортсмены соревновались на дистанциях 1 , 2 и 3 километра.

Среду вузов победителем стала Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, серебряным призером стал Псковский государственный университет, а третье место также досталось ВЛГАФК.

На дистанции 2 км у девушек «золото» завоевала Ирина Толкачева (ВЛГАФК), второе место заняла Алина Егорченко из ПсковГУ), третье - студентка ПсковГУ Марина Худякова.

На дистанции 3 км у юношей победил Илья Уткин (ВЛГАФК), второе место взял Никита Тюльков из ПсковГУ, третье - Андрей Лопатенков (ВЛГАФК).

В двенадцатой областной спартакиаде ссузов в очередной раз победила команда Псковского агротехнического колледжа, второго места удостоилась команда Великолукский техникум железнодорожного транспорта, третьего - команда Опочецкого индустриально-педагогического колледжа.

В личном первенстве на дистанции 1 км у девушек первое место получила Наталья Михайлова (ПАК), второе - Ирина Никитина (ОИПК), третье - Вероника Кулакова (ОИПК).

На дистанции 2 км среди юношей победа досталась Андрею Костененко (ВМК), второе место заняла Александр Савельев (ПАК), а третье – Максим Сидоров (ПАК).