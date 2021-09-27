Спорт

Названы имена победителей «Кросса нации» в Пскове

Названы имена победителей всероссийского дня бега «Кросс нации» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по спорту.

Фото: комитет по спорту Псковской области

Соревнования проходили в субботу, 25 сентября. В них приняли участие около 500 человек из 17 районов Псковской области.

Победителями в своих возрастных группах и дистанциях стали:

Дистанция 1 километр . Мальчики 2012 года рождения и моложе — Андрей Васильев, Псковский район, девочки 2012 года рождения и моложе — Алина Иванова, город Великие Луки.

. Мальчики 2012 года рождения и моложе — Андрей Васильев, Псковский район, девочки 2012 года рождения и моложе — Алина Иванова, город Великие Луки. Дистанция 4 километра . Мужчины 2001 года рождения и старше — Илья Уткин, город Великие Луки, женщины 2001 года рождения и старше — Ирина Толкачева, город Великие Луки.

. Мужчины 2001 года рождения и старше — Илья Уткин, город Великие Луки, женщины 2001 года рождения и старше — Ирина Толкачева, город Великие Луки. Дистанция 4 километра . Юноши 2002 года рождения и младше — Андрей Костенко, город Великие Луки, девушки 2002 года рождения и младше — Елизавета Николаева, город Остров.

. Юноши 2002 года рождения и младше — Андрей Костенко, город Великие Луки, девушки 2002 года рождения и младше — Елизавета Николаева, город Остров. Дистанция 8 километров. Юноши 2002 года рождения и младше — Андрей Лопатенков, город Великие Луки, мужчины 2001 года рождения и старше — Артем Грибов, Псковский район, женщины 2001 года рождения и старше — Ксения Желудева, Псков.

Победителей и призеров соревнований наградили кубками, медалями и дипломами, а на дистанции 1 километр участники, занявшие первые шесть мест, были награждены призами комитета по спорту Псковской области.