Спорт

Определены победители ралли «Пушкинские Горы - 2021»

Стали известны имена победителей ралли «Пушкинские Горы - 2021». Об этом сообщается в группе «PSKOV RALLY» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Юрий Образцов

В абсолютном зачете первое место занял экипаж №4 в составе: Денис Ростилов (Екатеринбург) и Дмитрий Лебедик (Москва).

На втором месте - экипаж №38 в составе: Тимофей Андрющенко и Павел Андрющенко из Комсомольска-на-Амуре.

Замыкает тройку лидеров экипаж №8 - Алексей Петров и Андрей Верещагин из Ярославля.

Напомним, гонка имеет статус финального этапа кубка России по ралли. Сегодня прошел основной день заездов. Общая протяженность трассы – 202 км, из них 102,52 км – скоростные участки. В соревнованиях принимают участие более 60 экипажей.