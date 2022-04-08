Спорт

Псковичи одержали победу на региональном чемпионате по волейболу

Псковичи одержали победу в региональном чемпионате по волейболу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе «Бригантина».

Фото: спортивная школа «Бригантина»

Финальные игры чемпионата Псковской области среди мужских команд по волейболу прошли с 8 по 10 апреля в Доме спорта в областном центре.

В составе сборной команды Пскова играли воспитанники тренера Александра Гаврилова из псковской спортшколы «Бригантина» — Вадим Сагитов, Максим Тихомиров и Семен Болотов, а также выпускники прошлых лет — Никита Пааль, Артем Блажнов, Павел Логунов, Александр Пронин. Команду к соревнованиям готовил Геннадий Логунов.

В составе команды Псковского района, которая стала серебряным призером, также выступили выпускники «Бригантины» — Николай Евстифеев, Илья Федоров, Николай Анисимов.

Третье место на чемпионате завоевали невельские спортсмены.