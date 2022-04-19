Спорт

Псковский росгвардеец занял призовое место на окружных соревнованиях по гиревому спорту

Псковский росгвардеец занял призовое место в чемпионате Северо-Западного федерального округа по гиревому спорту, который прошел в Великом Новгороде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В весовой категории до 63 килограммов область представлял военнослужащий регионального Управления Росгвардии Алексей Бучин.

Участники чемпионата соревновались в личном и командном первенстве в следующих дисциплинах: толчок гирь длинным циклом, жонглирование снаряда, двоеборье и рывок.

По итогам соревнований Алексей Бучин занял третье место в толчке гирь длинным циклом

Всего в чемпионате участвовали 85 спортсменов из Санкт-Петербурга, Калининградской, Мурманской, Псковской областей и Республики Коми.