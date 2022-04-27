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Спорт

Посвященное Дню Победы первенство по пулевой стрельбе пройдет в Пскове

28.04.2022 21:06|ПсковКомментариев: 0

Лично-командное первенство города среди команд образовательных учреждений и личное первенство среди юношей и девушек по пулевой стрельбе, посвященные победе в Великой Отечественной войне, пройдут в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

Местом проведения станет стрелковый комплекс центра «Патриот» на улице Коммунальной, 30. Так, 28 апреля с 14.00 до 17.30 пройдет лично-командное первенство. В соревнованиях примут участие команды из 24 городских школ. В состав каждой входят шесть обучающихся от 10 лет и старше. Участники выполнят упражнение ВП-1 (количество выстрелов 3+5, дальность - 5 метров, сидя с упора).

А 29 апреля с 14.00 до 17.30 состоится личное первенство. В нем примут участие около 60 спортсменов. Это девушки и юноши 2004 года рождения и моложе. Обучающиеся выполнят упражнение ВП-20 (количество выстрелов 3+20, дальность - 10 метров, сидя с упора). 

Теги: #псков #пулевая стрельба #соревнования
Источник: Псковская Лента Новостей
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