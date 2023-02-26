Спорт

Теннисисты псковского клуба Nordman одержали первые победы на чемпионате в Петербурге

Спортсмены клуба по настольному теннису Nordman успешно преодолели первый этап на XXV открытом клубном чемпионате Санкт-Петербурга. Об этом сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин.

Фото: Юрий Сорокин

«Ребята преодолели первый этап на XXV открытом клубном чемпионате Санкт-Петербурга: сыграв с тремя командами, наши теннисисты одержали три победы!» - рассказал Юрий Сорокин.

Он напомнил, что капитаном команды на первом этапе стал тренер клуба, мастер спорта Вадим Барышников, кроме того, в составе команды: Михаэль Левин, Степан Бутырко и Андрей Чугаев.

«Все члены команды проявили характер и волю к победе, но расслабляться рано - впереди игры с пятью командами в группе из девяти клубов. Следующий тур состоится 12 марта. Держим кулачки за наших спортсменов и желаем им дальнейших успехов!» - добавил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman.