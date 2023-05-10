Спорт

На документацию для создания скейт-парка в Стругах Красных пожаловались в УФАС

Индивидуальный предприниматель пожаловался в управление Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области на документацию к аукциону на создание скейт-парка в Стругах Красных. В результате жалобу признали обоснованной, но предписание выдавать не стали. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Поскольку стоимость контракта превышала 5 миллионов рублей, заказчик должен был установить дополнительные требования к опыту выполнения подобных работ на сумму не менее 20% от суммы контракта в области строительства, некапитального строительства или благоустройства.

Однако заказчик не установил такое требование, считая, что это не новый объект и строительных работ нет. Тем не менее в техническом задании были указаны земляные работы, устройство фундамента, что относится к строительству некапитального сооружения.

УФАС признало жалобу обоснованной, но проанализировав заявку единственного участника, установила, что у него есть опыт по благоустройству на сумму не менее 20% от цены контракта. Поскольку это не повлияло на результаты торгов, антимонопольная служба решила не выдавать предписание.