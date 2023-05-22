Спорт

Псковские профсоюзы поддержат забег в честь Дня защиты детей

Псковский облсовпроф примет участие в организации забега «Мы – чемпионы», посвященного Международному дню защиты детей, который пройдет на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 28 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В забеге примут участие дошкольники 2016-2020 годов рождения. Дети 3 и 4 лет пробегут дистанцию в 200 метров, ребята постарше – 5, 6 и 7 лет – 400 метров.

Все участники получат памятные медали и дипломы. Псковский облсовпроф окажет поддержку в организации, а также совместно с профсоюзным санаторием «Хилово» предоставит для юных участников соревнований более 1000 бутылок питьевой воды «Хиловская».

«Профсоюзы снова не остаются в стороне и оказывают всестороннюю поддержку в организации детских спортивных мероприятий. Такая поддержка стала уже доброй традицией. Сегодня поддерживаем совсем юных спортсменов. Мы уверены, что в забеге примут участие дети наших членов профсоюзов. Будем болеть и поддерживать всех участников!» - прокомментировал событие председатель псковского регионального профсоюзного объединения Игорь Иванов.