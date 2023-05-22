Спорт

«Юные олимпионики» посетили музей спорта Псковского края в Великих Луках

Финалисты спортивных соревнований среди дошкольных образовательных учреждений Великих Лук «Юные олимпионики» посетили музей спорта Псковского края. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: музей спорта Псковского края

В финале соревнований участвовали пять команд - победители отборочных соревнований. Все финалисты получили приглашение на экскурсию. Это воспитанники детских садов №4 «Журавлик», №5 «Здравушка», № 27 «Золотая рыбка», №1» «Золотой ключик», №24» «Родничок».

В ходе экскурсии дети узнали о достижениях псковичей-олимпийцев победителей, призеров и участников Олимпийских игр разных лет.

Дети увидели эмблему и флаг музея, спортивную экипировку, спортивные снаряды прошлого столетия, кубки, олимпийские и сурдлимпийские медали, майки с автографами участников, призеров и чемпионов Олимпийских игр, узнали о волонтерской деятельности, примерили шапки с символикой Олимпийских зимних игр 2014 в Сочи, сфотографировались с факелом олимпийского огня.

По окончании экскурсии дошкольники посмотрели мультфильмы про спортивные соревнования.