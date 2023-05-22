Спорт

Еще четыре площадки для сдачи норм ГТО появятся в этом году в Псковской области

Еще четыре спортивных площадки для отработки и сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) появятся в Псковской области в этом году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Изображение: пресс-служба правительства Псковской области

Объекты будут установлены в деревнях Гавры Пыталовского района, Орша Новоржевского района, Должицы Плюсского района и Ильинское Красногородского района в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Каждая спортивная площадка имеет размер 12×20 метров и включает в себя различные тренажеры, зону для сдачи нормативов ГТО и зону для отработки упражнений по воркауту. На закупку оборудования из федерального и областного бюджетов выделено более 10 млн рублей.

В настоящее время за счет средств местных бюджетов в районах подготовлены основания для площадок. Монтаж спортивно-технологического оборудования планируется осуществить в июне.

Как напомнили в правительстве, в последние годы в Псковской области активно развивается и материально-техническая база для тренировки и сдачи нормативов ГТО. Центры тестирования существуют в виде структурных подразделений в 12 муниципальных образованиях. В рамках реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» в 22-х муниципалитетах области уже установлены площадки ГТО.

Регулярно в регионе проходят фестивали ГТО среди разных категорий граждан. Так, 2 июня на площадке в деревне Писковичи Псковского района состоялся областной фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд. Победителем стала команда Игнатенковых из Великих Лук. Команда представит регион на Всероссийском этапе фестиваля ГТО среди семейных команд, который пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 28 августа.