Спорт

Соревнования по лыжероллерам в Великих Луках перенесли из-за погоды

Соревнования по лыжероллерам в Великих Луках перенесли из-за погоды. Об этом сообщается в группе «Центр подготовки велосипедистов. Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Центр подготовки велосипедистов. Великие Луки» / «ВКонтакте»

«Вынуждены сообщить, что соревнования по лыжероллерам переносятся и сегодня не будут проводиться в связи с получением предупреждения о неблагоприятных погодных условиях, грозах и сильных порывах ветра с 15 до 18 часов», – рассказали в центре и добавили, что 22 июня с 15:00 центр закрыт для посещений.

Чемпионат и первенство города Великие Луки по лыжероллерам планировался 22 июня по адресу: Центр подготовки велосипедистов в Зеленой Зоне (улица Фурманова, 83).