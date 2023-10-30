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Спорт

«ПЛН FM» и Владимир Кузь запустили новый проект «Железные люди». ВИДЕО

30.10.2023 16:27|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись первого выпуска программы «Железные люди», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 30 октября. Это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти свой вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.

Уникальность программы состоит в том, что ведет ее не профессиональный спортсмен или тренер, а человек, который сделал себя сам — депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь. Он выбрал спорт в сознательном возрасте — уже после того, как состоялся как бизнесмен и политик. С помощью своих гостей и на своем личном примере ведущий докажет радиослушателям, что никогда не поздно прийти в спорт, что спорт - это новые возможности и другое качество жизни.

Героем первого выпуска программы «Железные люди» стал тренер, комментатор и спортсмен Александр Кузьмин. Он является победителем Кубка Мира по биатлону, мастером спорта по спортивному ориентированию, спортивным директором компании по организации массовых спортивных мероприятий «ПРО СПОРТ», основателем Школы бега «PRO SPORT», президентом федераций триатлона Псковской области и гонок с препятствиями. Александр Кузьмин рассказал, как пришел в спорт, что ему дает спортивный образ жизни и дал практические советы тем, кто еще только хочет приобщиться к занятиям физкультурой и спортом. Кроме того, гость студии провел розыгрыш призов для слушателей и зрителей программы.

Добавим, программа «Железные люди» будет выходить на волнах «ПЛН FM» раз в месяц по понедельникам.

Пресс-портрет
Кузь Владимир Васильевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #ПЛН FM #железные люди
Источник: Псковская Лента Новостей
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