Спорт

Спортсмены клуба Nordman перешли в лигу А после победы на открытом чемпионате по настольному теннису

Финальные игры лиги В открытого клубного чемпионата по настольному теннису завершились в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

Спортсмены клуба Nordman стали победителями, обыграв соперников из 10 клубов во всех пяти турах.

«Наша команда стала недосягаемой для соперников и обеспечила себе переход со следующего года в более высокую лигу А. В составе нашей команды: мастера спорта Вадим Барышников и Илья Вульфсон, а также члены клуба Михаил Марцеха, Степан Бутырко и Михаэль Левин. Гордимся успехами ребят! Молодцы! Так держать!» - добавил Юрий Сорокин.