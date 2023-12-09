Спорт

Роман Костомаров впервые после ампутаций вышел на лед на коньках. ВИДЕО

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые после болезни, повлекшей за собой ампутацию стоп, вышел на лед на коньках, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Видео: РИА Новости / Telegram

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января и провел в клинике 175 дней. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. Сообщалось, что у него была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома.

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Позднее он опубликовал видеозаписи с тренировками после протезирования. В начале июля 46-летнего спортсмена выписали из больницы в Коммунарке.